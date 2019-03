En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,47 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015393 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,361917 0,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033907 0,47 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,414487 0,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051823 0,35 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021029 0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055225 0,17 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023209 0,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020628 0,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026729 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)