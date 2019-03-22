En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,61 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) ve yüzde "1,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051651 1,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101029 1,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034273 1,08 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255 1,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,920577 0,88 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630508 0,86 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444152 0,82 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042412 0,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181966 0,68 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022240 0,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

