En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,20 ile "TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon", yüzde 0,09 ile "Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035163 0,20 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,332607 0,09 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021056 0,08 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,047154 0,07 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,058333 0,07 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 262,552047 0,07 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,117928 0,07 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024939 0,07 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 139,447682 0,07 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,022687 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

