En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 5,66 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,59 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0472285,92Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0929805,66Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1104735,59QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF35,2205804,78Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,7397874,71HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,0950004,68Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0201684,65HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0473264,60İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF34,8066214,58İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0537944,52(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)