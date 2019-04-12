FİNANS

En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,83 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,955924 1,04 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,106929 0,84 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,343760 0,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036719 0,77 TEB Portföy Altın Fonu 0,058531 0,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020596 0,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,030531 0,67 HSBC Portföy Altın Fonu 2,131622 0,66 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024154 0,66 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032893 0,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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