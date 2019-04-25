En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,80 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,76 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,436149 3,35 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046099 1,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090696 1,76 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079325 1,12 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024969 1,03 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019078 1,01 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059766 0,94 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,147967 0,90 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043089 0,89 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,877526 0,86(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

