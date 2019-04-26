En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023037 1,72 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,838693 1,39 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,965178 1,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,031048 1,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034987 0,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,323051 0,94 İş Portföy Altın Fonu 0,027252 0,94 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024380 0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,059125 0,93 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020790 0,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

