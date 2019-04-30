En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,681296 1,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017402 1,04 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025174 0,78 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060421 0,65 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069501 0,57 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080620 0,54 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,438385 0,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029173 0,51 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,149064 0,49 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077319 0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

