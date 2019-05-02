En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,59 ile "Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,51 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024106 1,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086908 1,56 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,010948 1,51 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044129 1,51 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,134345 1,50 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,427152 1,32 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,890065 1,31 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,177071 1,30 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103274 1,29 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,309273 1,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

