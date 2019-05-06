En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,878512 2,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039575 1,40 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,746697 1,12 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025198 1,06 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029362 1,00 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040324 0,94 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066383 0,90 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406849 0,85 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,114685 0,80 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,074404 0,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

