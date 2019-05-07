En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu", yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,22 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,122051 2,30 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017429 1,94 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035579 1,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,060172 1,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024793 1,20 Garanti Portföy Altın Fonu 0,069910 1,16 HSBC Portföy Altın Fonu 2,189737 1,16 ING Portföy Altın Fonu 0,027531 1,15 Ak Portföy Altın Fonu 0,057060 1,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021153 1,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

