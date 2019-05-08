En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,96 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu", yüzde 2,95 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 2,94 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,333438 9,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054677 2,95 Ak Portföy Altın Fonu 0,058738 2,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023728 2,94 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036586 2,83 TEB Portföy Altın Fonu 0,061836 2,77 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021733 2,74 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,869398 2,73 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034704 2,73 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025469 2,73(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

