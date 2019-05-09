En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,381131 2,04 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017662 1,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024032 1,28 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,630256 1,13 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 44,633761 0,89 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,053444 0,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043301 0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036845 0,71 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025649 0,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034945 0,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

