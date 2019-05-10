En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,89 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,053942 1,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,204259 1,07 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 602,249404 0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058775 0,84 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038219 0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063035 0,69 İş Portföy Altın Fonu 0,028837 0,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024635 0,68 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037083 0,65 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,480264 0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

