En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,29 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,521885 1,31 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565683 1,29 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017510 1,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170653 1,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037779 0,99 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,404164 0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064762 0,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075758 0,73 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,465844 0,65 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042248 0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

