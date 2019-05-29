En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,28 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,23 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,20 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,923342 2,28 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163302 2,23 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,638459 2,20 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120397 1,93 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023850 1,91 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036462 1,90 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021274 1,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,195453 1,84 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047071 1,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,791913 1,81(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

