En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061451 2,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034173 2,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072000 2,14 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,231270 1,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,481384 1,63 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040597 1,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056077 0,90 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023482 0,80 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028166 0,77 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041681 0,74(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

