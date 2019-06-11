En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,62 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039875 1,80 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036936 1,71 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,048229 1,62 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049310 1,60 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,841727 1,45 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025228 1,19 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038142 1,15 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,276505 1,14 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596408 1,09 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,977170 1,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

