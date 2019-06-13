En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,62 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,22 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,21 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049802 2,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023413 1,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035864 1,21 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034186 1,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,060799 1,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,031578 1,18 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024992 1,17 ING Portföy Altın Fonu 0,027757 1,16 Garanti Portföy Altın Fonu 0,070850 1,16 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021301 1,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

