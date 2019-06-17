En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,90 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024183 2,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036826 1,92 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035077 1,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021864 1,90 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025639 1,86 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049295 1,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,032392 1,85 Ak Portföy Altın Fonu 0,058913 1,84 ING Portföy Altın Fonu 0,028466 1,84 Garanti Portföy Altın Fonu 0,072653 1,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

