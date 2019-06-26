En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025470 2,98 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038325 2,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,149360 2,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036419 2,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026594 2,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022674 2,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,064776 2,27 Deniz Port. Altın Fonu 0,033597 2,27 Ak Portföy Altın Fonu 0,061064 2,23 HSBC Portföy Altın Fonu 2,338500 2,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

