En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019665 1,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042615 1,21 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,052150 1,08 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039550 0,97 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021715 0,92 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024851 0,78 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140633 0,76 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031372 0,74 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,356588 0,64 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,536330 0,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

