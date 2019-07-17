En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,85 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,67 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,906350 2,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,235306 1,85 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025719 1,67 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044277 1,65 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,907019 1,57 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025632 1,55 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052563 1,54 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,153410 1,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070429 1,42 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026153 1,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

