En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,16 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,03 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024904 2,33 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,953366 2,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 2,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035342 2,01 TEB Portföy Altın Fonu 0,062761 2,00 İş Portföy Altın Fonu 0,028844 1,97 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025812 1,96 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,115736 1,96 Deniz Port. Altın Fonu 0,032578 1,96 ING Portföy Altın Fonu 0,028597 1,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

