En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,37 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,27 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,727153 2,56 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025439 1,37 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,782477 1,27 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037956 1,13 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 238,476134 1,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026325 1,06 TEB Portföy Altın Fonu 0,064013 1,06 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036047 1,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,138360 1,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022404 1,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

