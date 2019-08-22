En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039332 1,31 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071057 0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061620 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,283272 0,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034764 0,77 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022539 0,75 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024835 0,71 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,294031 0,71 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052697 0,69 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,324558 0,58(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

