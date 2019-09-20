En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015063 1,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040625 1,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076052 0,84 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,386616 0,82 İş Portföy Altın Fonu 0,030655 0,64 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026725 0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045501 0,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072692 0,51 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,961569 0,50(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

