En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,11 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,725513 1,40 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,514112 1,11 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,957274 0,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034684 0,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209050 0,79 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,029670 0,54 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,062087 0,54 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,818739 0,51 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018629 0,47 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225556 0,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

