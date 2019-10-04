FİNANS

En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 24,860059 1,13 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 1,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,244565 0,79 İş Portföy Altın Fonu 0,030646 0,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023252 0,63 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039383 0,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62 ING Portföy Altın Fonu 0,030270 0,60 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027318 0,60 Ak Portföy Altın Fonu 0,062830 0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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