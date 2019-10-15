En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,67 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,107839 2,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,538231 2,01 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 1,67 Garanti Portföy Altın Fonu 0,079695 1,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038619 1,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040563 1,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026574 1,30 ING Portföy Altın Fonu 0,031150 1,29 HSBC Portföy Altın Fonu 2,468377 1,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,035359 1,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

