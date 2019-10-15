FİNANS

En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,67 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,107839 2,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,538231 2,01 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 1,67 Garanti Portföy Altın Fonu 0,079695 1,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038619 1,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040563 1,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026574 1,30 ING Portföy Altın Fonu 0,031150 1,29 HSBC Portföy Altın Fonu 2,468377 1,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,035359 1,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktıKonutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı
Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruzBetam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kazandıran yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

KDV uygulamasında önemli yenilik

KDV uygulamasında önemli yenilik

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Tarihe geçecek tren yola çıktı!

Tarihe geçecek tren yola çıktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

Siber güvenliği tehndit eden 11 efsane ve çözümleri

Siber güvenliği tehndit eden 11 efsane ve çözümleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.