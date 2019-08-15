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En fazla konut satış oranı Yalova'da

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de yılın ilk altı ayında, nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu.

En fazla konut satış oranı Yalova'da

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'de yılın ilk altı ayında, nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yalova'da her 1000 kişiden 16'sı, yılın ilk yarısında konut satın alırken, ikinci sırada Antalya, üçüncü sırada ise Tekirdağ yer aldı. Konut satışının en düşük olduğu şehirler ise Hakkari, Ardahan ve Şırnak olarak oldu.
Türkiye'deki gayrimenkul sektörü, bu yılın ilk yarısında geçen yıla yakın bir performans sergiledi. 2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı 500 binin üzerinde gerçekleşti.
TÜİK'in 2019 yılının ilk 6 ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile en son yapılan nüfus istatistikleri temel alınarak yapılan araştırmada 2019 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye çapında konut satış oranının en yüksek olduğu şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında Yalova’da her 1000 kişiden 16'sı konut aldı. Listenin birinci sırasında yer alan Yalova'yı, binde 11 ile Antalya ve Tekirdağ takip etti. Araştırmada ilk 10'da yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Bolu, Aydın, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ve Mersin oldu.
Konut satış orunlarının en düşük olduğu şehirler ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Nüfusa oranına göre; Türkiye'de konut talebinin en düşük olduğu şehir Hakkari oldu. Yılın ilk yarısında her 10 bin kişiden sadece 2'si Hakkari'de konut alırken, onu sırasıyla Ardahan ve Şırnak takip etti. Son 10'daki diğer şehirler ise Ağrı, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman oldu.

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En fazla konut satış oranı Yalova'daEn fazla konut satış oranı Yalova'da

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