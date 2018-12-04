En fazla turistik gemi Kuşadası'na geldi

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'deki 11 limana yılın 10 ayında gelen gelen toplam 247 geminin 145'i Kuşadası Limanı'na demirledi.

AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'deki 11 limana toplam 247 kruvaziyer gemi yanaştı. Söz konusu gemilerle gelen yolcu sayısı 39 bin 153, giden yolcu sayısı 45 bin 831, transit yolcu sayısı da 125 bin 102 oldu.

Oransal olarak bakıldığında kruvaziyer gemilerin yüzde 58,7'si Kuşadası'na geldi. Ocak-ekim döneminde Kuşadası Limanı'na 145, Çeşme Limanı'na 35, Bodrum ve Marmaris limanlarına 21'er, Alanya Limanı'na 15, Antalya Limanı'na 3, Dikili ve Fethiye limanlarına 2'şer, Çanakkale, Göcek ve Mersin limanlarına da 1'er kruvaziyer gemi geldi.

Ocak-ekim döneminde gelen, giden ve transit yolcu bakımından en yoğun liman da Kuşadası oldu. Kuşadası Limanı'na 10 bin 392 yolcu geldi, 17 bin 130 yolcu gitti, transit yolcu sayısı ise 90 bin 896 oldu. Söz konusu dönemde Çeşme Limanı'na ise 25 bin 456 yolcu indi, 25 bin 276 yolcu gitti, 322 yolcu da transit olarak limanı kullandı.