FİNANS

En fazla turistik gemi Kuşadası'na geldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Ocak-ekim döneminde Türkiye'deki 11 limana 247 kruvaziyer gemi gelirken, gemilerin yüzde 58,7'si Kuşadası'nı tercih etti - Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert: - "Kuşadası Limanı'nı bu kadar değerli kılan arkasındaki Efes Antik Kenti'dir"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'deki 11 limana yılın 10 ayında gelen gelen toplam 247 geminin 145'i Kuşadası Limanı'na demirledi.

AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'deki 11 limana toplam 247 kruvaziyer gemi yanaştı. Söz konusu gemilerle gelen yolcu sayısı 39 bin 153, giden yolcu sayısı 45 bin 831, transit yolcu sayısı da 125 bin 102 oldu.

Oransal olarak bakıldığında kruvaziyer gemilerin yüzde 58,7'si Kuşadası'na geldi. Ocak-ekim döneminde Kuşadası Limanı'na 145, Çeşme Limanı'na 35, Bodrum ve Marmaris limanlarına 21'er, Alanya Limanı'na 15, Antalya Limanı'na 3, Dikili ve Fethiye limanlarına 2'şer, Çanakkale, Göcek ve Mersin limanlarına da 1'er kruvaziyer gemi geldi.

Ocak-ekim döneminde gelen, giden ve transit yolcu bakımından en yoğun liman da Kuşadası oldu. Kuşadası Limanı'na 10 bin 392 yolcu geldi, 17 bin 130 yolcu gitti, transit yolcu sayısı ise 90 bin 896 oldu. Söz konusu dönemde Çeşme Limanı'na ise 25 bin 456 yolcu indi, 25 bin 276 yolcu gitti, 322 yolcu da transit olarak limanı kullandı.

Gelen, giden ve transit yolcu trafiği, Alanya Limanı'nda 3 bin 23, Antalya Limanı'nda 7 bin 656, Bodrum Limanı'nda 23 bin 981, Çanakkale Limanı'nda 22, Dikili Limanı'nda 103, Fethiye Limanı'nda 273, Göcek Limanı'nda 162, Marmaris Limanı'nda 5 bin 311 ve Mersin Limanı'nda da 83 yolcu olarak gerçekleşti.

- En yoğun ay ağustos

Ocak ve şubat aylarında kruvaziyer gemi gelmedi. Mart ayında 8, nisan ayında 13, mayıs ayında 24, haziran ayında 37, temmuz ayında 45, ağustos ayında 48, eylül ayında 46, ekim ayında da 26 gemi Türkiye'deki limanlara yanaştı.

Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki kruvaziyer trafiğinin geçen yılla hemen hemen paralel olduğunu söyledi.

Kruvaziyer turizminde gelecek yıl büyüme beklediklerini fakat asıl atılımın 2020'de gerçekleşeceğini kaydeden Sert, "Kruvaziyer turizminde 2020'de ülke için gerçekten hızlı bir büyüme, bir atılımın gerçekleşeceği yıl olacak. Kruvaziyer turizminde planlamalar genelde 2-3 yıl öncesinde yapılır. Onun için 2020'de büyük bir atılım beklentisi içerisindeyiz." diye konuştu.

Turistlerin liman işletmelerine değil şehre geldiklerini, bu nedenle kentin tanıtımının çok önemli olduğunu ifade eden Sert, "Yani Kuşadası Limanı'nı bu kadar değerli kılan arkasındaki Efes Antik Kenti'dir. Antalya'da da daha fazla kruvaziyer turist istiyorsak kentin ören yerlerini daha iyi tanıtmak, marka haline getirmek için çalışmalıyız." dedi.

Sert, kruvaziyer turistin günlük harcamasının konaklama tesislerinde kalanlara göre 2-3 kat fazla olduğunu, farklı bir sınıfın bu turizm biçimini tercih ettiğini sözlerine ekledi.

- "Sektör toparlanıyor"

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt da Marmaris'e 2019 yılında gelecek kruvaziyer ve yolcu sayısında bu yıla göre artış beklediklerini bildirdi.

Rezervasyonlara göre 2019 yılının daha iyi geçeceğini vurgulayan Bayazıt, "Sektör toparlanıyor. 2020-2021 yıllarında daha çok kruvaziyer ve yolcu bekliyoruz. Marmaris 2015 yılındaki sayılarını önümüzdeki yıllarda tekrar yakalayacak gibi görünüyor. Turizmdeki iyi gidiş kruvaziyer turizmde de yaşanacak. Gelecek 3 yılımızın çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kruvaziyer Kuşadası Limanı

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