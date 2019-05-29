"En itibarlı" marka Turkcell

İSTANBUL(AA) - Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda Turkcell, GSM sektörünün en itibarlı markası oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, enerji, beyaz eşya, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, bankacılık, elektronik eşyanın da aralarında olduğu 30 sektörde yapılan araştırma, Türkiye İtibar Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama yöntemi kullanılan araştırma için 26 bölgeden 72 ilde yaşayan yaklaşık 12 bin kişi ile 100 bin dakika konuşuldu. Sahadan elde edilen veriler, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde rapor haline getirildi. Turkcell GSM sektörü kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bayi çalışanından Ar-Ge mühendisine, yerli ve milli uygulamalarımızı indiren müşterilerimizden, markamıza güvenerek yatırım yapan tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin Turkcell’iyiz. En yüksek ve yeni teknolojileri müşterilerimize en hızlı şekilde sunarak 25 yıldır hizmet kalitemizden ödün vermiyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak eğitim, dezavantajlı bireylere fırsat eşitliği sunulması, spor, kültür-sanat gibi birçok farklı alanda toplumsal fayda projeleri üretiyoruz. Birleşmiş Milletler, New York Borsası, GSMA birçok farklı platformda Türkiye'yi temsil eden bir marka olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz.”

