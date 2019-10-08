FİNANS

"En iyi bankalarla rekabet edebilecek güce sahibiz"

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Kendi yazılımlarımızı üreten, sektöre öncülük eden bir finans grubuyuz. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz"

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, uzun yıllardır süren çalışmaların bir meyvesi olarak kendi yazılımlarını üreten, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 18 kente hizmet verecek acente ve banka kanalına yönelik faaliyet gösterecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge ve Bankasürans Bölge Müdürlüklerinin açılışı için Palandöken Dağı'ndaki bir otelde tören düzenlendi.

Üstünsalih, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar bölge temsilciliği olarak hizmet veren organizasyonlarını bir adım öteye taşıyarak bölge müdürlüğü olarak yapılandırdıklarını söyledi.

Vakıfbank Finans grubunda bulunan iştiraklerin finansal ihtiyaçlara etkin çözümler sunduğunu aktaran Üstünsalih, "Sigortacılıktan bireysel emekliliğe, leasingden faktöringe, yatırımdan gayrimenkul yatırım ortaklığına kadar her alanda müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Böylelikle güzel ekonomimizin güzel insanlarına tek bir markadan tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz." dedi.

Üstünsalih, Güneş Sigorta'nın 62 yıllık tecrübesiyle sektöre liderlik ettiğini, Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefiyle ülkeye hizmet verdiğini dile getirdi.

- "Sektöre öncülük eden bir finans grubuyuz'"

Vakıfbank olarak bağlı ortaklıklarına desteklerini sürdürdüklerini aktaran Üstünsalih, şöyle konuştu:

"Bu yıl Güneş Sigorta'mızın sermayesini yüzde 100 oranında bedelli olarak 540 milyon liraya yükselttik. Bankacılık yazılımlarından dijital kanallarımıza kadar tüm alanlarda sektörümüzün en iyilerinden birisiyiz. Uzun yıllardır süren çalışmalarımızın bir meyvesi olarak kendi yazılımlarımızı üreten, sektöre öncülük eden bir finans grubuyuz. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz. Hatta birçok konuda sektörün önündeyiz."

Yeni Ekonomi Programı'na değinen Üstünsalih, kendilerinin de kamu bankaları olarak bu dönemde üzerlerine düşeni yerine getirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli de her ilin ve her bölgenin kendine özgü özellikleri bulunduğuna işaret ederek, bölgesel yapılanmaların doğru işleri yapmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 62 yıldır hizmet veren Güneş Sigorta'nın tanıtım film gösterildi.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisiÇerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi
İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolarİMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış erzurum Güneş Sigorta Vakıfbank VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Depremin ardından fiyatları tavan yaptı

Depremin ardından fiyatları tavan yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.