"En iyi bankalarla rekabet edebilecek güce sahibiz"

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, uzun yıllardır süren çalışmaların bir meyvesi olarak kendi yazılımlarını üreten, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 18 kente hizmet verecek acente ve banka kanalına yönelik faaliyet gösterecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge ve Bankasürans Bölge Müdürlüklerinin açılışı için Palandöken Dağı'ndaki bir otelde tören düzenlendi.

Üstünsalih, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar bölge temsilciliği olarak hizmet veren organizasyonlarını bir adım öteye taşıyarak bölge müdürlüğü olarak yapılandırdıklarını söyledi.

Vakıfbank Finans grubunda bulunan iştiraklerin finansal ihtiyaçlara etkin çözümler sunduğunu aktaran Üstünsalih, "Sigortacılıktan bireysel emekliliğe, leasingden faktöringe, yatırımdan gayrimenkul yatırım ortaklığına kadar her alanda müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Böylelikle güzel ekonomimizin güzel insanlarına tek bir markadan tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz." dedi.