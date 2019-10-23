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En iyi müşteri deneyimi Huawei'den

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang: - "Türkiye’deki tüketicilerin son derece dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet duygusu var. Aldığımız birincilik de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu’nun Türkiye’deki operasyonlarında, bu aidiyet duygusuna özveri ile karşılık verdiğini işaret ediyor"

İSTANBUL (AA) - Huawei, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu açıklamasına göre, Şikayetvar.com'un istatistik raporlarına göre Huawei, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, birçok alt kırılım ile birlikte genel ortalamada da birinci oldu ve Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

2017'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılın üçünü çeyreğinde de en iyi marka unvanına layık görüldü.

Değerlendirmeye göre Huawei, Müşteri Memnuniyeti, Teşekkür Oranı ve Marka Bağlılığı alt segmentlerinde birinci oldu. 59,8 tüketici deneyimi puanı alan Huawei, genel ortalamada da tüm diğer markaları geride bırakarak birinciliğini pekiştirdi.

- "Müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam edeceğiz"

95 bin 396 markanın yer aldığı, 4,1 milyon kayıtlı kullanıcının 60 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Şikayetvar.com, geniş ve etkin kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için en güvenilir müşteri deneyimi analizlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang,Türkiye'deki tüketicilerin son derece dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet duygusu olduğunu belirterek, aldıkları birinciliğin Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu'nun Türkiye’deki operasyonlarında, bu aidiyet duygusuna özveri ile karşılık verdiğini işaret ettiğini kaydetti.

Pazarda sadece teknolojiyi geliştirmek değil, satışı gerçekleşen ürünün arkasında durabilmenin de son derece kritik bir başarı faktörü olduğunu aktaran Wang, "Huawei Esentepe Servis Merkezi’ne ek olarak, 19 Ekim tarihinde İstanbul Kadıköy’de açtığımız Teknik Servis Merkezi ile hem müşteri sorunlarını hem de teknoloji severlerin satın alma ihtiyaçlarını, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak karşılamaya ve çözüm sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei Tüketici Elektroniği Grubu

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