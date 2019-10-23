En iyi müşteri deneyimi Huawei'den

İSTANBUL (AA) - Huawei, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu açıklamasına göre, Şikayetvar.com'un istatistik raporlarına göre Huawei, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, birçok alt kırılım ile birlikte genel ortalamada da birinci oldu ve Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

2017'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılın üçünü çeyreğinde de en iyi marka unvanına layık görüldü.

Değerlendirmeye göre Huawei, Müşteri Memnuniyeti, Teşekkür Oranı ve Marka Bağlılığı alt segmentlerinde birinci oldu. 59,8 tüketici deneyimi puanı alan Huawei, genel ortalamada da tüm diğer markaları geride bırakarak birinciliğini pekiştirdi.