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“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

TEKNOSA, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards kapsamında, Elektromarket kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

İSTANBUL, (DHA)-TEKNOSA, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards kapsamında, Elektromarket kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önde gelen isimlerinden Teknosa, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları yapan Akademetre’nin düzenlediği “A.L.F.A Awards” kapsamında, Elektromarket kategorisinde “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka Ödülü”ne layık görüldü. 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen A.L.F.A. Müşteri Deneyimi Endeksi araştırmasının sonuçları, 24 Mayıs Perşembe günü Bomontiada’da düzenlenen ödül töreninde açıklandı ve bu yıl 36 kategoride en iyiler ödüllendirildi.

"MÜŞTERİLERİMİZE HER KONUDA KESİNTİSİZ EN İYİ DENEYİMİ YAŞATIYORUZ"

Tüketiciler tarafından “Elektromarket” kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilip, A.L.F.A ödülünü almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, “Odağımızda, müşterilerimize istedikleri kanaldan, istedikleri zamanda, teknoloji ürünlerine dair her konuda kesintisiz ve en iyi deneyimi yaşatmak var. Türkiye’de satış sonrası hizmet anlayışını sektöre kazandıran marka olarak yeni hizmetlerle ve uygulamalarla bu konuda da çıtayı yükseltiyoruz” dedi.

Büyük veri, yapay zeka gibi dijitalleşmenin sunduğu tüm imkanları seferber ettiklerine dikkat çeken Bahçıvanoğlu, “Bu yıl, müşterilerimizin eğilim ve beklentilerini en iyi şekilde okumamıza destek verecek, omnichannel (çoklu kanal) stratejimiz doğrultusunda online ve offline kanallarda yaşattığımız bütünsel deneyimi daha da iyileştirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Aldığımız bu ödül, bugüne kadar yaptıklarımızı taçlandırırken, bundan sonraki atılımlar için de bizi teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

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