En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Beşiktaş'ta 25 liraya kadar çıkıyor.
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırmasına göre, en düşük metrekare kira bedeli ortalama 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülüyor.
Söz konusu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya, Başakşehir, Kartal, Bağcılar, Avcılar ve Esenler'de 12 liraya, Beykoz, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa'da 13 liraya çıkıyor.
Kiralık konut ücretleri İstanbul'un merkezi olmayan ve çeperlerinde bulunan ilçelerden Arnavutköy ve Çatalca'da 8 lira, Şile'de 13 lira olarak değişiyor.
- En yüksek Beşiktaş ve Sarıyer'de
Kiralık konutta ortalama metrekare fiyatında ise başı 25 lirayla Beşiktaş çekiyor. Bu alanda Beşiktaş'ı 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu izliyor.
Metrekare başına Bakırköy'de 21 liralık kira ödenirken, bu rakam Kadıköy, Adalar ve Şişli'de 19 liraya, Fatih'te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar'da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane'de 15 liraya, Maltepe'de 14 liraya düşüyor.
- Ortalama kira Sancaktepe'de 881, Sarıyer'de 2 bin 621 lira
Araştırmaya göre, ilçelerde 2+1 konutların ortalama büyüklüğü 85-110 metrekare arasında değişiyor.
Buna göre 2+1 konutların en düşük ortalama kira fiyatında başı 881 lirayla Sancaktepe çekerken, onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt, 958 lirayla Pendik, 980 lirayla Tuzla, bin 72 lirayla Büyükçekmece, bin 80 lirayla Gaziosmanpaşa, bin 94 lirayla Esenler, bin 108 lirayla Avcılar, bin 111 lirayla Beylikdüzü takip ediyor.
Söz konusu bedel Ümraniye'de bin 128 lira, Bağcılar'da bin 154 lira, Kartal'da bin 162 lira, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da bin 166 lira, Güngören'den bin 231 lira, Küçükçekmece'de bin 238 lira, Maltepe'de bin 253 lira, Kağıthane'de bin 306 lira Ataşehir'de bin 310 lira, Başakşehir'de bin 315 liraya çıkıyor.
Bu alanda en yüksek ortalama kira bedeli ise 2 bin 621 lirayla Sarıyer'de görülüyor.
Sarıyer'i 2 bin 284 lirayla Beşiktaş, 2 bin 115 Beyoğlu, 2 bin 9 lirayla Bakırköy, bin 827 lirayla Kadıköy, bin 750 lirayla Şişli, bin 469 lirayla Fatih ve Zeytinburnu bin 406 lirayla Eyüpsultan, bin 344 lirayla Beykoz, bin 331 lirayla Üsküdar takip ediyor.
- Tablo
İstanbul'un ilçelerine göre ortalama metrekare kira fiyatları şöyle:
İlçe Adı Alan (m2) Temmuz 2019 Birim Kira (TL/m2) Temmuz 2019 Kira (TL) Beşiktaş 90 25 2,284 Sarıyer 110 24 2,621 Beyoğlu 90 24 2,115 Bakırköy 95 21 2,009 Kadıköy 95 19 1,827 Adalar 85 19 1,602 Şişli 90 19 1,75 Fatih 85 17 1,469 Zeytinburnu 90 16 1,469 Üsküdar 85 16 1,331 Eyüpsultan 95 15 1,406 Ataşehir 90 15 1,31 Kağıthane 85 15 1,306 Maltepe 90 14 1,253 Beykoz 100 13 1,344 Küçükçekmece 94 13 1,238 Bahçelievler 90 13 1,166 Güngören 95 13 1,231 Bayrampaşa 90 13 1,166 Şile 90 13 1,126 Ümraniye 90 13 1,128 Başakşehir 106 12 1,315 Kartal 96 12 1,162 Bağcılar 98 12 1,154 Avcılar 95 12 1,108 Esenler 95 12 1,094 Büyükçekmece 100 11 1,072 Beylikdüzü 105 11 1,111 Gaziosmanpaşa 95 11 1,08 Tuzla 100 10 980 Pendik 95 10 958 Çekmeköy 90 10 893 Esenyurt 100 9 900 Sancaktepe 98 9 881 Silivri 95 9 838 Sultangazi 95 9 889 Sultanbeyli 98 9 885
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