FİNANS

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

ADANA'da büyükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı ise 22 TL olarak belirlendi.

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

Nuri PİR-Çağatay Pusat KAYA/ADANA, (DHA)- ADANA'da büyükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı ise 22 TL olarak belirlendi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, en ucuz kurbanlıkların Adana'da satılacağını söyledi.
Kırmızı Et Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Odası, esnaflar ve belediye temsilcilerinden oluşan komisyon, kurbanlık fiyatlarını belirledi. Kurbanlıkların en ucuz Adana'da satılacağını belirten Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, "Çünkü kurbanlarımız yerli, hakiki, besicilerimizin kendi alınterleri ile besleyip, tüketicilerin hizmetine sunduğu hayvanlar" dedi.
VATANDAŞLARIMIZ DA BİLİNÇLİ OLSUN
Yağmur, büyükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 350 TL, küçükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 50 TL olduğunu kaydetti. Büyükbaş kurbanlıkların kilosunun 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilosunun ise 22 TL olacağını açıklayan Yağmur, "Vatandaşların da bilinçli olmaları gerekiyor. Mutlaka kurbanlar kesileceği zaman başlarında durulmalı. Firmalardan, marketlerden koliler halinde 12 kiloluk paketlere itibar etmeyiniz, kesilen hayvanların işaretname ve raporlarını görmeden kesim yaptırmasınlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da''En ucuz kurbanlıklar Adana'da''En ucuz kurbanlıklar Adana'da''En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramazSGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz
Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyorTürkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

İnciri yağmur vurdu

İnciri yağmur vurdu

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.