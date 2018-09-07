FİNANS

En uzun asma köprünün rüzgara dayanıklılığı Çin'de ölçülecek

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, üçüncü aşama tabliye ve kuleler dahil aeroelastik model rüzgar testi 11 Eylül'de Çin'de gerçekleştirilecek" - "En kuvvetli rüzgarlar etkisiyle rüzgar-köprü etkileşiminin önemli değişiklere sebep olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla Çin'deki South West Jaotong Üniversitesi Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi'ndeki test, 1/190 ölçek model üzerinde yapılacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, tabliye ve kuleler dahil aeroelastik model rüzgar testinin 11 Eylül'de Çin'de gerçekleştirileceğini belirterek, "Test, en kuvvetli rüzgarlar etkisiyle rüzgar-köprü etkileşiminin önemli değişiklere sebep olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla 1/190 ölçek model üzerinde yapılacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, yapımı devam eden diğer otoyol projeleriyle değerlendirildiğinde, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını, Adana-Konya aksı dahil Trakya ve Avrupa'ya kesintisiz bağlayacağını ve buradaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul'u ve boğazı kullanmadan kestirmeden hedef pazarlara erişim imkanı sağlayacağını söyledi.

Projeyle ülkenin önemli hizmet, sanayi ve turizm sektörlerine ilişkin kuruluşların yoğun olduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde sosyal ve ekonomik ilerlemeye ivme kazandırılacağına dikkati çeken Turhan, ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e ineceğini söyledi.

Turhan, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 4 dakikaya ineceğine işaret ederek, "Böylece Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım sistemlerine de entegrasyonunu gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Gebze-İzmir Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile Marmara ve Ege bölgelerindeki otoyolların bu projeyle birbirine entegre olacağını ifade eden Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Marmara Bölgesi'nde otoyol ringi oluşturacağını kaydetti.

Turhan, trafik sıkışıklığı nedeniyle oluşan emisyon artışı ve gürültü kirliliği gibi çevresel faktörlerin de en aza ineceğini vurgulayarak, mevcut yolun geometrik standardının yetersizliğinden kaynaklanan trafik kaza sayısının önemli ölçüde azalacağının altını çizdi.
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- "Üçüncü aşama rüzgar testi Çin'de yapılacak"

Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete açılmasının planlandığını aktaran Turhan, tüm büyük yapılarda olduğu gibi asma köprülerin de rüzgardan dolayı oluşacak etkilere karşı çok dikkatle incelenmesi ve gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini belirtti..

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üç aşamalı olan rüzgar tüneli testinin birincisi olan tabliyelerin rüzgar tüneli testlerinin 1/225 ölçeğinde Kanada'da, ikincisi olan kulelerin rüzgar tüneli testlerinin Danimarka'da gerçekleştirildiğini ve başarılı sonuçlar elde edildiğini anımsattı.

Çanakkale Boğazı'nda maksimum rüzgar hızının saatte 100-120 kilometre olduğunun görüldüğüne işaret eden Turhan, "Danimarka'da yapılan rüzgar testinde gerçekte hiçbir zaman oluşmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rüzgar hızının testi yapıldı. Testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok." dedi.

Köprünün üçüncü aşama tabliye ve kuleler dahil aeroelastik model testinin ise 11 Eylül'de Çin'de gerçekleştirileceğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Üç boyutlu aeroelastik modeller üzerinde yapılan testler sayesinde kulelerin yapım aşamalarında ve işletme döneminde rüzgar kaynaklı oluşabilecek etkilere yönelik araştırmalar yapılır. En kuvvetli rüzgarlar etkisinde bile oluşabilecek en büyük değerlerin izin verilen limitlerin altında kaldığı ve herhangi bir kararsızlık oluşmadığı yapılacak aeroelastik testlerle ispat ediliyor."

Turhan, rüzgar-köprü etkileşiminin önemli değişiklere sebep olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla Çin'deki South West Jaotong Üniversitesi Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi'ndeki testin 1/190 ölçek model üzerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Turhan, söz konusu testin sonuçlanıp, yeterli ve en uygun kesitler belirlenmesinin ardından uygulama projeleri ve projelerin ayrıntılı hesaplamalarına geçileceğini sözlerine ekledi.

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1915 Çanakkale Köprüsü Cahit Turhan rüzgar tüneli testi ulaştırma ve altyapı bakanı

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