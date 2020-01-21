Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de yaptığı konuşmada, 10 yılda girişimcilik ekosisteminde ciddi yol aldıklarını ve eskiden etkin girişimcilik ile KOBİ kavramları karışırken, mentorluk ve yatırımcılığa şüpheyle bakıldığına dikkat çekti.

Emre Kurttepeli, “Bugün geldiğimiz noktada sağlam bilgi ve beceri altyapısı kurduğumuza inanıyoruz. Ancak dünya hızlanıyor. Bu değişime ya seyirci kalacağız ya da elimizi hızlı tutacağız. Bizce Endeavor geleceği yaratanlardan oluşuyor. Endeavor olarak gelecek hedefimizi Endeavor Girişimcilerinin Globalleşmesi olarak koyduk. Bugüne kadar desteklediğimiz girişimcilerin yarattığı $1,5milyar değerin kısa sürede katlanarak artmasını bekliyoruz.” dedi.

Emre Kurttepeli, Endeavor çalışmalarının Türkiye’de yaygınlaşmasına, sektör bazlı derinleşmesine ve tüm girişimcilerinin globalleşmesine yoğunlaşılacağını vurguladı.

Endeavor 10. Yaşını Kutladı!

