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  4. Endeavor 10. Yaşını Kutladı!

Endeavor 10. Yaşını Kutladı!

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Etkin girişimcilik, mentorluk ve yatırımcılık kavramlarına liderlik yapan Endeavor Türkiye’nin 10. kuruluş yıldönümü iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önderleri, Endeavor dostları ve girişimcilerinin katılımıyla Swissotel’de kutlandı.

Endeavor 10. Yaşını Kutladı!

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de yaptığı konuşmada, 10 yılda girişimcilik ekosisteminde ciddi yol aldıklarını ve eskiden etkin girişimcilik ile KOBİ kavramları karışırken, mentorluk ve yatırımcılığa şüpheyle bakıldığına dikkat çekti.

Emre Kurttepeli, “Bugün geldiğimiz noktada sağlam bilgi ve beceri altyapısı kurduğumuza inanıyoruz. Ancak dünya hızlanıyor. Bu değişime ya seyirci kalacağız ya da elimizi hızlı tutacağız. Bizce Endeavor geleceği yaratanlardan oluşuyor. Endeavor olarak gelecek hedefimizi Endeavor Girişimcilerinin Globalleşmesi olarak koyduk. Bugüne kadar desteklediğimiz girişimcilerin yarattığı $1,5milyar değerin kısa sürede katlanarak artmasını bekliyoruz.” dedi.

EK_endeavor

Emre Kurttepeli, Endeavor çalışmalarının Türkiye’de yaygınlaşmasına, sektör bazlı derinleşmesine ve tüm girişimcilerinin globalleşmesine yoğunlaşılacağını vurguladı.

Endeavor 10. Yaşını Kutladı!

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Anahtar Kelimeler:
Endeavor Türkiye, Emre Kurttepeli,

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