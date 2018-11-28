Endonezya ve Hindistan’daki çalışanlar kariyerlerinden umutlu

Elif Varan / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Endonezya ve Hindistan'daki insanlar kariyer olasılıkları konusunda Asya Pasifik'teki diğer büyük ekonomilerdeki çalışanlardan daha emin.

Linkedln araştırmasına göre; Avustralya, Çin ve Singapur algılanan istihdam fırsatları açısından ön sıralarda yer alıyor.

Bölgenin dokuz önde gelen ülkesinde 11 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, LinkedIn Fırsatları Endeksi Endonezya'daki insanların kariyerlerini ilerletme, yeni beceriler geliştirme ve mali yapılarını oluşturma konusundaki en iyimser ülke oldu.

Güneydoğu Asya adası ülkesinde yaygın olan iyimserlik anlayışını, Hindistan'dan sonra Çin, Filipinler ve Malezya takip etti.

