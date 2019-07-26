Endüstri 4.0 mühendislerini yetiştirecek üniversite kapılarını açıyor

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, "OSTİM Teknik Üniversitesi ile hayata dokunan, sanayi sorularına çözüm üreten, Endüstri 4.0'ı geliştiren insan yetiştirmek için yola çıktık." dedi.

Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, düzenledikleri basın toplantısında, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek üniversitenin kuruluş amacı ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Orhan Aydın, üniversiteyi, katma değeri yüksek ürün üretebilen nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurduklarını söyledi.

OSTİM olarak çeşitli meslek okullarıyla iş birliği içinde olduklarını belirten Aydın, "OSTİM Teknik Üniversitesi ile hayata dokunan, sanayi sorularına çözüm üreten, Endüstri 4.0'ı geliştiren insan yetiştirmek için yola çıktık. İyi bir ekip, akademik kadro ve idareyle sanayi bölgesinin direkt içinde ülkemize değer oluşturma gayretindeyiz." diye konuştu.

Aydın, üniversitenin, bir sanayi bölgesinin içinde yer alarak buradaki birikimden istifade edecek ilk teknik üniversite olması sayesinde Ankara'yı ve Türkiye'yi dönüştürecek nitelikte insan kaynağını ortaya çıkaracağını dile getirdi.