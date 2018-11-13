"Endüstri kütüphaneleri kurmak zorundayız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, "3 milyon 200 bin KOBİ'mizi yerli üretim yapan ve uluslararası pazarlarda rekabet eden işletmeler haline getirmek zorundayız. Bizim sloganımız 'rekabetçi yerli üretim' olmalıdır." dedi.

Kuleyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan 3 milyon 200 bin civarındaki KOBİ'nin ülke istihdamının yüzde 90'ını temsil ettiğini söyledi.

Türkiye'de yatırımın yüzde 50'sini KOBİ'lerin yaptığını dile getiren Kuleyin, "KOBİ'lerin son dönemde ülke ekonomisindeki ağırlığı artırıyor. Küçük olmasına rağmen araştırma ve geliştirme yapan çok sayıda işletmemiz var. Türkiye'deki desteklerin büyük kısmı KOBİ'lere sağlanıyor. Çünkü KOBİ'ler desteklenmediği zaman faaliyet gösterebilecek durumda değiller. Bu nedenle KOSGEB başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK ve değişik kurumların KOBİ'leri destekleyen çeşitli programları var." diye konuştu.