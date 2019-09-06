FİNANS

"Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye istihdam sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

İTO, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar her sektöre etki eden endüstriyel reklam ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı - İTO Başkan Yardımcısı Kuralay: - "Endüstriyel reklam ürünleri sektörü, hemen her sektörün dışa dönük yüzünü oluşturuyor. Hızla büyüyen sektörde 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor”

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün hızla büyüdüğünü belirterek, "Sektörde 100 bin 663'ü İstanbul'da olmak üzere, 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar lirası ise İzmir kaynaklı, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Kuralay, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kurduğu İstanbul Düşünce Akademisi'nin (İDA) öncülüğünde hazırlanan Türkiye Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü raporunun tanıtım etliğinde yaptığı konuşmada, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün neredeyse tüm sektörlerin dışa dönük yüzünü oluşturduğunu söyledi.

Kuralay, endüstriyel reklam sektöründe benzin istasyonları, mağaza içleri, araç giydirmeleri, fuar tanıtım stantları, sergi ve satış stantları, promosyon ürünleri, dijital elektronik reklam, led panolar gibi çok geniş bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.

Kuralay, "Hızla büyüyen endüstriyel reklam ürünleri sektöründe 100 bin 663'ü İstanbul'da olmak üzere, 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar lirası ise İzmir kaynaklı olmak üzere, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor." dedi.

Kuralay, işaret levhası, adres levhaları gibi levhalar, sayılar, harfler ve diğer sembolleri kapsayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında tanımlanan ürünlerde 8,5 milyon dolar ithalata karşın 14,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Işıklı tabelalar, ışıklı isim panoları ürünleri bazında ise 4,7 milyon dolar ithalata karşın 31,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sektörün en temel sorunlarının başında sektöre giriş engellerinin düşük olması, girdi maliyetlerindeki döviz kurlarına bağlı artışlar ve nitelikli insan kaynağı yetersizliğini dile getiren Kurulay, şunları kaydetti:

"Araştırmamızda, sektörde imal edilen dış mekan uygulamalarının uzun süreli kullanımlarına yönelik yönetmelik eksikliğinin de bir başka önemli sorun olduğunu gördük. Dış mekan uygulamalarında kullanılan materyallerin periyodik bakımlarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin denetim standartlarının belirlenmesi, özellikle kamuya açık alanlarda oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor."

Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel de, ARED'in endüstriyel reklam ürünleri sektöründe Türkiye'de ve uluslararası arenada tek temsil eden tek dernek olduğunu ifade ederek, İDA öncülüğünde hazırlanan raporun kendilerine sektörün faaliyet alanlarının günün koşullarına göre uyarlama imkanı sağladıklarını söyledi.

Özdemirel, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün çoklu disiplin yapısına işaret ederek, "Bu raporla sektörümüzün tanımlanmasını önemsiyorum. Tabelacılıktan profesyonel reklam ürünleri sektörüne geçişin tarihçesi yazılırken sektörümüz hem rakamlarla ifade edildi hem de büyük bir boşluk dolmuş oldu. Bu bilimsel kaynak, bundan sonraki endüstriyel reklam sektörünün önünü açacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Sektörde 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor

İTO Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi ile Açıkhava Reklamcıları Derneği'nin (ARED) desteğiyle oluşturulan Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü raporuna göre, sektörde 2019 Haziran itibarıyla Türkiye çapında 3 değişik NACE kodu altında toplam 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmaların 9 bin 319'unun İstanbul'da bulunuyor. İstanbul’un ardından İzmir, Ankara, Antalya ve Kocaeli geliyor. Ayrıca İlk 10 il, sektörün katma değerinin yüzde 95'inden fazlasını gerçekleştiriyor.

Raporda, Türkiye'den 34 ili kapsayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 354 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen anket de yer aldı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i iş yerini kiralamış. İş yeri sahipliği, daha çok küçük mekanlara sahip firmalarda gözleniyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu 100-500 metrekare arasında iş yerlerinde çalışıyor.

Ankete katılan firmalar, siparişlerini çoğunlukla doğrudan, talep sahibi firmadan alıyor. Raporda, aracı reklam ajansıya sipariş alım oranın düşük olduğu sonucuna varıldı.

Firmalar, pazarlama maliyetlerinde yüzde 70.5’le doğrudan pazarlamayı tercih ederken, sosyal medya kullanımının yaklaşık yüzde 46, internet üzerinden verilen reklamların payının ise yüzde 41 seviyesinde olduğu anlaşıldı.

İhracat bakımından Türkiye'nin Avrupa pazarlarına yakın oluşu, sektörel çözümlerde esnek yaklaşım, tasarım, üretim ve montaj konusundaki yetkinlik Türk ya da Türk ortaklı firmaları öne çıkarıyor.

Öte yandan firmaların ankete katılan firmaların yüzde 40'ının gelecek 12 ay içinde yeni yatırımlar için kredi kullanma beklentisi tespit edildi.

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş ÖdülüPegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü
AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletirAGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTO İstanbul Ticaret Odası

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.