Endüstriyel reklamcılar, ESIGN fuarında bir araya gelecek

İstanbul, 29 Temmuz (DHA) - Endüstriyel reklam dünyası, Eylül ayında gerçekleşecek olan 21. Uluslararası SIGN İstanbul fuarında buluşacak.

Tarsus Turkey tarafından 19-22 Eylül tarihlerinde, Tüyap Beylikdüzü’nde 21.’si düzenlenecek SIGN İstanbul, tabelalar, kurumsal kimlik ürünleri, yönlendirme levhaları, vitrin uygulamaları, sunum standları, araç giydirme, cephe kaplama, duvar panoları, kutu harfler, kiosklar, POP, display sistemleri gibi tüm endüstriyel reklam çözümlerini çatısı altında buluşturuyor.

SIGN İstanbul’a bu yıl 30 ülkeden 350 firma katılıyor. Çoğunluğu doğrudan alıcı konumundaki yurt içi ve yurt dışından 22 bin 500 profesyonelin ziyaret edeceği organizasyon süresince, 70 milyon dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB’in desteklediği SIGN İstanbul 2019’da ekonomik baskı yapabilen dijital teknolojiler, tekstil baskı makineleri, transfer baskı ve serigrafi makineleri, Lazer, Led sistemleri, 3D baskı sistemleri ve promosyon ürünleri de sergilenecek.

