FİNANS

Endüstriyel robotlara yapay zekayla geliştirilen yeni fonksiyonlar

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için Maisart yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği iki yeni opsiyonel fonksiyonu duyurdu

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel otomasyon sektöründe faaliyet gösteren şirket, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için iki yeni MELFA Smart Plus opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Mitsubishi Electric’in orijinal kompakt yapay zeka teknolojisi Maisart ile tasarlanan ‘’MELFA Smart Plus Card Pack” ve “MELFA Smart Plus Card” kestirimci bakım ve güç sensörü fonksiyonlarıyla öne çıkıyor.

Yeni fonksiyonlar sayesinde duruş süresinin azaltılmasına ve genişletme güç sensörlerinin kullanılabilirliğinin iyileşmesine olanak sağlayan Mitsubishi Electric, üretim hızını müşteri talebi ile ilişkilendirmeye yarayan bir ölçüt olan çevrim zamanı ve sistem başlatma sürelerini yaklaşık yüzde 60 oranında kısaltarak üretim sahalarında verimlilik artışına katkıda bulunuyor.

Sanayi 4.0 teknolojilerinin her geçen gün gelişmeye devam ettiği günümüzde üretim tesislerinde endüstriyel robotlara yönelik talep artışı yaşanıyor.

Bununla birlikte verimliliğin artırılması için endüstriyel robotların daha istikrarlı operasyon imkanı sunması ve başlatma prosedürlerinin sadeleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Mitsubishi Electric gelecekte, endüstriyel robotlarının verimliliğini ve kullanılabilirliğini arttırmak için yeni fonksiyonlar ve üstün performans özellikleri geliştirerek üretim sahalarında otomasyonu bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalar yapmaya devam etmeyi hedefliyor.

- Çevrim zamanını geleneksel metotlara kıyasla yüzde 60 oranında azaltıyor

Mitsubishi Electric’in yapay zeka teknolojisi Maisart ile geliştirilen kestirimci bakım fonksiyonu, robotlarda kullanılan sürüş sistemi ürünlerinde rastlanan anormal durumları önceden tespit ederek erken uyarılarla duruş süresinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Başka hiçbir cihaz ya da sensör eklenmesine gerek kalmadan kartın robot kontrol cihazına takılmasıyla yüksek performanslı kestirimci bakım özellikleri hayata geçirilebiliyor.

Maisart, güç sensörü kullanılan sistemlerin parametrelerini otomatik olarak ayarlayarak daha kısa çevrim süresi sağlıyor. Ayrıca hedeflenen noktalara uygulanan basıncı kontrol altına alarak, üretim hızını müşteri talebi ile ilişkilendirmeye yarayan bir ölçüt olan çevrim zamanını geleneksel metotlara kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında azaltıyor. Böylelikle daha yüksek operasyon hızına ulaşılmasına yardımcı oluyor. Otomatik programlama özelliğiyle de daha kısa başlatma süresine olanak sağlayan sistem, başlatma süresini geleneksel metotlara kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında kısaltıyor. Mümkün olan en kısa operasyon süresi için otomatik programlama yapmak adına operasyon başlangıç ve bitiş noktalarının girilmesi yeterli oluyor.

- 7 farklı MELFA Smart Plus fonksiyonu

MELFA Smart Plus’ın mevcut fonksiyonları arasında parametrelerde otomatik ayarlama ve 3D görüntü tanıma performansını iyileştiren MELFA-3D Vision genişletme fonksiyonu ve 2D görüntü sensörleriyle civardaki cihazlara uygun olarak koordinatları düzelterek konumlandırma kesinliğini artıran kalibrasyon destek fonksiyonu yer alıyor.

Smart Plus, robot mekaniğindeki termal genleşmeyi hesaplayarak, konumlandırma kesinliğini artırıyor. Robotun operasyon durumuna göre robotun üzerindeki parçaların ömrünü kontrol ederek kestirimci bakıma olanak sağlıyor. Smart Plus kart ile ilave olarak eklenen yeni bir eksen, robot ile koordinasyonlu bir şekilde çalışıyor.

MELFA Smart Plus Card Pack’da Maisart ile tasarlanan kestirimci bakım ve güç sensörü genişletme fonksiyonları dahil olmak üzere yedi fonksiyonun tamamı bulunurken, MELFA Smart Plus Card’da ise bu fonksiyonlardan herhangi biri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
endüstriyel robot Mitsubishi Electric yapay zeka

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