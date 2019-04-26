"Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı"na araştırmalar bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik trendleri ve tehdit alanı konusunda fikir alışverişi yapılacak bir platform sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel işletim sistemlerinin siber güvenliği tüm dünyada kurumların endişe duyduğu bir konu. Kaspersky Lab tarafından yayınlanan son raporda, şirketlerin dörtte üçünden fazlasının (yüzde 77) endüstriyel kontrol ağlarına yönelik bir siber saldırıya uğrayacağına inandığı ortaya çıktı.

Endüstriyel kontrol sistemi yöneticileri ve güvenlik profesyonellerinin bu soruna yönelik en iyi yaklaşımı benimsemesine yardımcı olmak için düzenlenen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik trendleri ve tehdit alanı konusunda fikir alışverişi yapılacak bir platform sunuyor.

18-20 Eylül'de Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenecek olan konferansta yüzlerce OT güvenlik uygulayıcısı, siber güvenlik yöneticisi, kontrol sistemi mühendisi, kritik altyapı profesyonelleri, basın mensubu ve analist bir araya gelecek.