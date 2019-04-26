FİNANS

"Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı"na araştırmalar bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab, Eylül 2019’da düzenlenecek Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı’nda sunulacak araştırmaları toplamaya başladı - Siber güvenlik uzmanları operasyonel teknolojilerin siber güvenliği hakkında yaptıkları araştırmaların bulgularını ve çalışmalarını, düzenlenecek konferansta katılımcılara sunma fırsatına kavuşacak

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik trendleri ve tehdit alanı konusunda fikir alışverişi yapılacak bir platform sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel işletim sistemlerinin siber güvenliği tüm dünyada kurumların endişe duyduğu bir konu. Kaspersky Lab tarafından yayınlanan son raporda, şirketlerin dörtte üçünden fazlasının (yüzde 77) endüstriyel kontrol ağlarına yönelik bir siber saldırıya uğrayacağına inandığı ortaya çıktı.

Endüstriyel kontrol sistemi yöneticileri ve güvenlik profesyonellerinin bu soruna yönelik en iyi yaklaşımı benimsemesine yardımcı olmak için düzenlenen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik trendleri ve tehdit alanı konusunda fikir alışverişi yapılacak bir platform sunuyor.

18-20 Eylül'de Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenecek olan konferansta yüzlerce OT güvenlik uygulayıcısı, siber güvenlik yöneticisi, kontrol sistemi mühendisi, kritik altyapı profesyonelleri, basın mensubu ve analist bir araya gelecek.

Kaspersky Lab, sektör uzmanlarını da etkinliğin bir parçası olmaya ve OT güvenliği araştırmalarını, vaka müdahale örneklerini veya sektörün karşı karşıya olduğu siber risklere karşı yenilikçi yaklaşımlarını paylaşmaya davet ediyor.

Araştırmalar 1 Haziran'a kadar gönderilebilecek. Başvuru formunu konferansın web sitesinde yer alıyor. Konferans komitesi tarafından seçilen başvuru sahiplerinin seyahat masrafları üstlenilecek.

2018’de Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı’na 20 ülkeden 250 kişi katıldı. Konferansta söz alan 40 konuşmacı arasında Marty Edwards (International Society of Automation, ISA), Edward Marszal (Kenexis), Patrick Miller (Archer International) ve Miguel Garcia-Menendez (iTTi) gibi tanınmış uzmanlar ve endüstriyel kurum yöneticileri yer aldı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarındanTÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından
Ödemiş patatesinin fiyatı düştüÖdemiş patatesinin fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaspersky Lab

En Çok Okunan Haberler

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Dün zirve yapmıştı!

Dün zirve yapmıştı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10 bin dolar daha düşük olacak

10 bin dolar daha düşük olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wtech Bilişimde Kızlar Günü’nde kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

Wtech Bilişimde Kızlar Günü’nde kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

TÜSİAD/Kaslowski: Dijitalleşmeyi konuşacaksak, nasıl vergilendirileceğini konuşmalıyız

TÜSİAD/Kaslowski: Dijitalleşmeyi konuşacaksak, nasıl vergilendirileceğini konuşmalıyız

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından

Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Halkbank'tan "mevduatı enflasyona karşı koruyan" iki hesap

Halkbank'tan "mevduatı enflasyona karşı koruyan" iki hesap

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.