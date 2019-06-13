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Energo-Pro Türkiye'de türbin fabrikası açtı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "Firmanın know-how transferi kapsamında yerli mühendisleri yaklaşık 1,5 yıldır eğitim ve gelişim programına almış olması, yatırımın sürdürülebilirliği ve kalitesi bakımından güzel bir gösterge" - Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Tlapa: - "Bu (fabrika) her iki taraf için de kazan-kazan projesi" - Energo-Pro Genel Müdürü Celal Kozumali: - "200 milyon liralık yatırımımızla 18 bin metrekare kapalı alanda türbin ve jeneratör üreteceğiz. Bu ekipmanlar düşük maliyetli, yüksek verimli ve çevre dostu olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Çekya merkezli Energo-Pro bünyesindeki Litostroj Türkiye'nin türbin ve jeneratör fabrikası yatırımına ilişkin, "Firmanın know-how transferi kapsamında yerli mühendisleri yaklaşık 1,5 yıldır eğitim ve gelişim programına almış olması, yatırımın sürdürülebilirliği ve kalitesi bakımından güzel bir gösterge." dedi.

Tancan, Energo-Pro bünyesindeki Litostroj Türkiye'nin Temelli'deki türbin ve jeneratör fabrikasının açılış töreninde, hidroelektrik santral yatırımlarında yerli üretim yetkinliğinin artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'de yerli üretimin toplam elektrik üretimindeki payını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Tancan, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız Energo-Pro grubunun Litostroj firmasının türbin ve jeneratör fabrikası ilk etapta tek türbinde 50 megavata kadar, sonrasında ise kademeli olarak 325 megavata kadar türbin üretimi yapacak ve jeneratör imalatı gerçekleştirecek. Fabrika hem ülkemizdeki santral yatırımlarına destek sağlayacak hem de rehabilitasyon konusundan katkı verecek. Aynı zamanda ihracat yapmayı hedeflemektedir. Firmanın know-how transferi kapsamında yerli mühendisleri yaklaşık 1,5 yıldır eğitim ve gelişim programına almış olması, yatırımın sürdürülebilirliği ve kalitesi bakımından güzel bir gösterge. Diğer sevindirici bilgi de fabrikanının elektrik tüketimini yine yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten karşılamayı planlamış olmasıdır."

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Tlapa da fabrikanın iki ülkenin ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Sahip olduğumuz teknik bilgiyi Türkiye'ye getiriyoruz ve ülkenin sanayi bölgelerindeki imkanları kullanabiliyoruz. Böylece birlikte komşu ülkelere açılma imkanı buluyoruz. Yani bu her iki taraf için de kazan-kazan projesi." değerlendirmesinde bulundu.

Energo-Pro Genel Müdürü Celal Kozumali ise Türkiye'deki hidroelektrik santrali yatırımlarında bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu fabrikayla Türkiye'de enerji sektöründe bir hasrete son veriyoruz. Sektör temsilcilerimize bu yatırımımızla uzaklara gitmek zorunda kalmadan kaliteyi ve yüksek verimi Türkiye'de bulabilme imkanı veriyoruz. İnşaatına Haziran 2017'de başlanan fabrikamızı bugün hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Litostroj Türkiye olarak tüm birikimleri Avrupa'dan Ankara'ya taşıdıklarını aktaran Kozumali, şöyle konuştu:

"200 milyon liralık yatırımımızla 18 bin metrekare kapalı alanda türbin ve jeneratör üreteceğiz. Bu ekipmanlar düşük maliyetli, yüksek verimli ve çevre dostu olacak. İlk etapta tek türbinde 50 megavata kadar üretim yapacağız. Bu üretimi Kars ilinde inşaatı devam eden Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santralinde kullanacağız. Böylece enerji sektöründeki yatırımcılarımızı yüzde yüz yerli üretime kavuşturacağız. Bu çerçevede sektör temsilcilerimiz, ekipmanlarımızı hem bu fabrikada hem de hidroelektrik santralimizde görebilecek."

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Anahtar Kelimeler:
elektrik Energo-Pro enerji hidroelektrik su türbini ve jeneratör üretimi

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