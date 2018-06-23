Enerji Bakanlığı atama kararları

ANKARA (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden Murat Zekeriya Aydın’ın atanması kararlaştırıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim Taşkıran atandı. Açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Hakan Korkmaz atandı.
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sümengen getirildi.
Açık bulunan birinci derece kadrolu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Mustafa Sever ve Uğur Salih Uçar’ın atamaları gerçekleştirildi.
Açık bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcılıkları ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Edip Müyesseroğlu ve Mehmet Ferruh Akalın atandı.
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