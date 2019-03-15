FİNANS

Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr.

Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı kapsamında "İş Dünyası" kategorisinde ödüle layık görüldü. Dr. Selda Günsel ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı.
"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı, kadınların enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı, bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefleniyor. Dr. Selda Günsel, enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.
Dr. Selda Günsel, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Enerji tarihin ilk çağlarından günümüze kadar medeniyetlerin ilerlemesine, yaşam kalitemizin artmasına, bilim ve teknolojinin ilerlemesine yol açan çok önemli bir kaynak.
"Ben de iş hayatım boyunca enerji sektöründe hizmet verebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
"Ayrıca çalışma ortamında fırsat eşitliğine, kadının gücüne ve enerjisine inanan bir şirkette çalışmaktan da çok mutluyum.
"Bu konuya ülkeler açısından baktığımızda, kadınları iş hayatına dahil eden ülkelerin, daha istikrarlı ve daha dengeli bir büyüme içinde olduklarını görüyoruz.
"Ülkemizde de enerjinin bütün alanlarında kadınların çok etkin bir rol aldığını görmek benim için çok sevindirici.
"'Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar' ödül programı ise ülkemizde kadınlara ve bu alana olan inancımızı pekiştiriyor.
"Bu özel gecede, bu özel ödülü almak benim için hem de çok gurur verici. Beni bu özel ödüle layık gören değerli jüriye, beni her zaman destekleyen şirketim Shell’e, aileme ve bana enerji veren kızlarıma teşekkür ediyorum." (Fotoğraflı)

Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerindeBetam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerinde
British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini bulduBritish Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Meyvesi 1 lira, kabuğu 6 lira!

Meyvesi 1 lira, kabuğu 6 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerinde

Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerinde

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.